BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN SOYGUN ŞÜPHELİSİ 3. KATTAN DÜŞTÜ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN SOYGUN ŞÜPHELİSİ 3. KATTAN DÜŞTÜ

20.04.2021 10:03

Şüphelinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

-700 bin liralık soygun suçundan firari olarak arandığı ve suç ortakları olan 1'i kadın 6 kişinin daha önce tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

-Soygun anları da kamerada

Ersan SANİSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU'nda düzenlenen operasyonda polise yakalanacağını anlayınca kaçmak için 3'üncü kattan atlayan şüpheli yaralandı. Şüphelinin, Fatih'teki bir döviz bürosundan 700 bin liralık soygun suçundan firari olarak arandığı ve suç ortakları olan 1'i kadın 6 kişinin daha önce tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

700 BİN LİRAYI GASP ETMİŞLER

Polisin tespitlerine göre, Fatih Haseki Sultan Mahallesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna 30 Kasım 2020 tarihinde, Suriyeli oldukları belirtilen 6 şüpheli, yine Suriyeli kişinin işlettiği döviz bürosuna geldi. İçeride bulunan döviz bürosu sahibi ile yabancı uyruklu görevlileri bıçak ve silah tehdidi ile etkisiz hale getiren soyguncular, bir çalışanın boynuna halat bağladı. Soyguncular döviz bürosunda bulunan yaklaşık 700 bin TL'yi siyah bir çantaya koyarak kaçtı.

BİR ÇALIŞANIN İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada döviz bürosundaki Suriyeli kadın çalışanın gaspçı çete ile işbirliği içerisinde olduğunu tespit etti. Soygunu yaptıkları belirlenen 1'i kadın çalışan olmak üzere 7 şüphelinin kimliği belirlenerek, düzenlenen operasyonda 6'sı yakalandı. Gasp suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen 1'i kadın 6 kişi tutuklandı. Ancak, gasp edilen 700 bin TL bulunamadı.

İZİ BULUNDU, OPERASYON BAŞLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7'nci gaspçının Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Süslü Saksı Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında kaldığını belirledi. Şüpheli C.H.M., dün öğle saatlerinde polislerin binaya girdiklerini fark etti. Şüpheli binanın arka tarafından bir işyerinin çatısına atlamak isterken dengesini yitirerek, önce bir restoranın önündeki masasının üzerine, ardından yere düştü. Yaralanan şüpheli için 112 ambulansı çağrıldı. Yaralı şüpheli Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Döviz bürosunun hukuk danışmanlığını yapan adını söylemeyen avukat, 6-7 ay önce gasp olayı oldu. Adamın burada olduğunu bulmuşlar. Kapıyı çalıyorlar. Bu kişi 3'üncü kattan atlıyor. Döviz bürosundan 700 bin TL gasp etmişler dedi. Beyoğlu'ndaki olayı gören bir kişi ise Mavi olan binadan bir kişinin atladığını daha sonra yere düştüğünü gördüm. Sağlık durumunu bilmiyorum diye konuştu.

SOYGUN VE KAÇMA GİRİŞİMİ KAMERALARDA

Fatih'teki soygun ve Beyoğlu'nda yeri tespit edilen şüpheli C.H.M.'nin çatıdan düşme anları kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosunun bulunduğu binaya giren şüpheliler, soygun ardından içinde 700 bin TL bulunan siyah bir çanta ile çıkarken görülüyor. Görüntülerde ayrıca, çevredeki esnafın sesler üzerine iş yerlerinden çıkıp çevreye bakınmaları ve gasp edilen kişinin dışarıya çıkıp boynundaki halatı çıkarması ve kaçması da yer alıyor.

Firari şüpheli C.H.M.'nin, operasyon sırasında çatıdan restoran önündeki masaya çarparak yere düşmesi de kameraya yansıyor.

BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN SOYGUN ŞÜPHELİSİ 3. KATTAN DÜŞTÜ
BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN SOYGUN ŞÜPHELİSİ 3. KATTAN DÜŞTÜ
BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN SOYGUN ŞÜPHELİSİ 3. KATTAN DÜŞTÜ
BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN SOYGUN ŞÜPHELİSİ 3. KATTAN DÜŞTÜ

Beyoğlu, Soygun, Döviz, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN SOYGUN ŞÜPHELİSİ 3. KATTAN DÜŞTÜ - Son Dakika


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