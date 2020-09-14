Beyoğlu'nda restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Beyoğlu'nda tek katlı restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi'ndeki tek katlı bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde önlem aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken restoranda hasar oluştu.