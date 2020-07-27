Beyoğlu'nda rezidansta yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Beyoğlu'nda rezidansta yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

BEYOĞLU'nda ev ve ofis olarak kullanılan dört katlı rezidansın üçüncü katında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda rezidansta yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı, System.String[]
BEYOĞLU'nda ev ve ofis olarak kullanılan dört katlı rezidansın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatı katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beyoğlu, Hacımimi Mahallesi, Karabaş Caddesi üzerinde bulunan dört katlı rezidansın üçüncü katında yangın çıktı. Klimadan çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında dairelerden birinde bulunan bir kadın çatı katına çıktı. Çatıda mahsur kalan kadını kurtarmak için yan binada bulunan bir kişi de yan binadan çatı katına atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alınırken mahsur kalan 2 kişi itfaiye sepetiyle çatıdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken rezidansta maddi hasar meydana geldi.

ÇATIDAKİ KADINI KURTARMAK İÇİN YARDIMA KOŞTUMÇatıda mahsur kalan kadını kurtarmak için yardıma koştuğunu belirten bir vatandaş," Klimadan çıktığını söylüyorlar. Oradaki kadın can havliyle kendini çatıya attı. Bende yardım için yanına çıktım. İtfaiye ekipleri gelip müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 10:42

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda rezidansta yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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