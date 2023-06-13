Beyoğlu'nda Rus turist bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Rus turist bıçaklanarak öldürüldü

Beyoğlu'nda Rus turist bıçaklanarak öldürüldü

13.06.2023 20:05

Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'un öldürülmesiyle ilgili ifade veren Şervan Y.'nin, turistin cep telefonunu kaybettiğini söyleyerek yardım istediğini ancak Cihan Kaçmaz'ın para istemesi üzerine tartışma çıktığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü, sonrasında Cihan'ın turisti bıçakladığını söylediği ortaya çıktı. Cihan Kaçmaz ve Umut Arslan tutuklanırken, Şervan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'un öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Olaya ilişkinCihan Kaçmaz ve Umut Arslan tutuklanırken, gözaltına alınan Şervan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda öldürülen Rus turist katillerinden yardım istemiş

PARA İSTEMİŞ

Şervan Y. ifadesinde dikkat çeken bilgiler paylaştı. Nechıpochuk'un cep telefonunu kaybettiğini, yardım istediği Kaçmaz'ın para talep etmesi üzerine olayların geliştiğini söyledi. Şervan Y. "Sarhoştu. Gelip cep telefonunu kaybettiğini, yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Cihan turiste, 100-150 Euro verirsen yardım ederiz diyerek, ceplerini karıştırmaya başladı. Bu nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Cihan, turisti bıçakladı. İlk anda bir şey anlamadık. Ancak sonra kanları görünce oradan kaçtık" dedi.

Beyoğlu'nda öldürülen Rus turist katillerinden yardım istemiş
Beyoğlu'nda öldürülen Rus turist katillerinden yardım istemiş
Kaynak: DHA
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