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Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı

18.08.2021 14:12

Son dakika haberleri... Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı İstanbul Beyoğlu'nda, Marmaris'te çıkan orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hayrat çeşmesi yaptırıldı.

Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda, Marmaris'te çıkan orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hayrat çeşmesi yaptırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir anısı Beyoğlu'nda yaşatılacak. Beyoğlu Belediyesi tarafından, Şahin Akdemir'in anısının yaşatılması amacıyla Beyoğlu'nun en yoğun semtlerinden olan Kasımpaşa'ya hayrat çeşmesi yaptırıldı. Çeşmenin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ve kardeşi Baykal Akdemir katıldı.

Tören de konuşan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehit düşmüş evladını toprağa vermiş bir babanın hemen yeşil vatan için mücadele ettiğine ben orada şahitlik ettim. Ali amcamızla ve evlatları ile ne kadar gurur duysak az. Böyle güzel evlatlar yetiştiren anne ve babalar var olduğu müddetçe bu vatanın sırtı yere gelmez" açıklamasında bulundu.

Şahin Akdemir nezdinde Ömer Halis Demir'i ve Eren Bülbül'ü de anan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Burada bu çeşmeyi görenler bu delikanlının vatan için verdiği mücadeleyi hatırlayacaklar. Ama aynı zamanda yine yurdun bir başka köşesinde tıpkı kendisi gibi vatan için mücadele eden Eren Bülbül'ü de hatırlayacaklar. Yine vatanımız işgal edilmek istendiğinde Aynı asil duruşu gösteren Ömer Halis Demir'i hatırlayacaklar. Onlar olduğu sürece bu vatana kimse zarar veremeyecek" şeklinde konuştu.

Ağabeyi gibi turizm sektöründe çalışan Baykal Akdemir, "Gururluyum, mutluyum çünkü her annenin böyle yiğidi olmaz. Zaten askerde de başına çok şey geldi. Ama orada şehit olmadı. Şimdi vatan için toprak için bir nefes için şehit oldu" dedi.

Oğlu adına böyle bir çeşme yaptırılmasından dolayı gurur duyan baba Durali Akdemir, "Yangının aşağıdan ve yukarıdan bastırdığını gördüm. Oğlum o alevlerin içinde dumansızlıktan dolayı canını vatan için feda ettiği için gururlu ve şerefliyim. Oğlum şehit olmuştur ama bu çeşmeden her biri birer damla içtiği için böyle bir şehit olmasından onur duyuyorum" diye belirtti.

Şahin Akdemir adına yaptırılan hayratın yanına uzun ömürlü olmasıyla bilinen mavi göknar finanı da dikildi. Fidan dikildikten sonra Eski Bakan Sayan Kaya ile Başkan Yıldız çeşmeden su içip ellerini yıkadı.

Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı

Marmaris, Beyoğlu, Şehit, Vatan, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hayrat çeşmesi yaptırıldı - Son Dakika


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