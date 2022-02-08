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BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ

08.02.2022 17:17

BEYOĞLU'nda sahte içki imalathanesine baskın yapıldı.

BEYOĞLU'nda sahte içki imalathanesine baskın yapıldı. Koçbaşı ile kırılan kapıdan içeri giren polisler, sahte içki dolumu yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Adreste yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. İmalathanede ele geçirilen sipariş defteri dikkat çekti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde sahte içki imalathanesi olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dün akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Binanın kapısını koçbaşı ile kırarak imalathaneye giren polisler, sahte içki imal eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

İmalathanede yapılan aramada etrafta bantlanmış kolilerde boş ve dolu içki şişesi ele geçirildi. Aramalarını derinleştiren ekipler kömürlük ve üst katlarda etil alkol, sahte viski ve rakı tankı, sahte alkol yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. İmalathanede ele geçirilen defterde ise sipariş listesi bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konularak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Zafer S. (49), Mehmet İ. (40), Ali S. (41) ve Yakup Y. (30) ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sahte içki imalathanesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ
BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ
BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ

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İstiklal Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika
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