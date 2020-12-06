Beyoğlu'nda sahte para operasyonu - Son Dakika

BEYOĞLU'nda düzenlenen sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 04 Aralık 2020 tarihinde günü Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu kişinin ikametinde birden fazla silah bulundurduğu ve sahte para imal ettiği yönünde bilgi edindi. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Yahya B.'yi (23) gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 10 bin dolar balya şeklinde toplamda 70 adet 700 bin dolar sahte banknot, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet fişek, 22 gram metamfetamin, 4 gram kubar ele geçirildi. 5 Aralık tarihinde "Parada Sahtecilik", "6136 SKM" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

(Fotoğraf)