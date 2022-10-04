Son dakika haberleri! BEYOĞLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BEYOĞLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

04.10.2022 18:45

Bir son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda, yokuştan kayan servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Kemal Kadir (46) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEYOĞLU'nda, yokuştan kayan servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Kemal Kadir (46) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, frenlerinin tutmadığı iddia edilen servis minibüsü, park halindeki bir minibüse vurduktan sonra yoldan geçen Kemal Kadir'e çarptı. İki araç arasında sıkışan Kadir, ağır şekilde yaralandı. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Kadir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BEYOĞLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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