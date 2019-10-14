Beyoğlu'nda ses bombası paniği
54 dakika önce
BEYOĞLU'nda bir binanın önündeki ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patlaması paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda bir binanın önündeki ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patlaması paniğe neden oldu. Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Ekipleri sevk edildi.
Olay saat 00: 00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken olay yerine Özel Harekat Polisi ve bomba uzmanları geldi.
PATLAMANIN EL YAPIMI SES BOMBASI OLDUĞU BELİRLENDİ
Olay yerine gelen ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken binanın önünde yapılan incelemelerde, binanın girişinde bulunan ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patladığını belirledi. Polis, ses bombasını bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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