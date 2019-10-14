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Beyoğlu'nda ses bombası paniği

28 dakika önce

BEYOĞLU'nda bir binanın önündeki ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patlaması paniğe neden oldu.

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BEYOĞLU'nda bir binanın önündeki ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patlaması paniğe neden oldu. Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Ekipleri sevk edildi.

Olay saat 00: 00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken olay yerine Özel Harekat Polisi ve bomba uzmanları geldi.

PATLAMANIN EL YAPIMI SES BOMBASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken  binanın önünde yapılan incelemelerde, binanın girişinde bulunan ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patladığını belirledi. Polis, ses bombasını bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
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