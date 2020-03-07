Beyoğlu'nda "Sessizliğin ve Sabrın Renkleri" resim sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'Sessizliğin ve Sabrın Renkleri' resim sergisi açıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda "Sessizliğin ve Sabrın Renkleri" resim sergisi açıldı

6 saat önce

Beyoğlu'nda ressam Neslihan Aydınlıoğlu Eşin'in, "Sessizliğin ve Sabrın Renkleri" resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu'nda

Beyoğlu'nda ressam Neslihan Aydınlıoğlu Eşin'in, "Sessizliğin ve Sabrın Renkleri" resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında başkanlık binasında açılan sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, belediye olarak Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Anadolu'nun sanatçılara ilham veren güzelliğinin bir kadının elinden eser olarak ortaya çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu nedenle bu sergiyi çok anlamlı buluyorum. Anadolu'nun güzelliklerini bu sergide görmek mümkün. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ressam Neslihan Aydınlıoğlu Eşin ise çok sevgi dolu bir çalışma yaptığını ifade ederek, sergisinin ziyaretçiler tarafından beğenileceğini vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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