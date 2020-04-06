Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle okulun inşaat iskelesi çöktü - Son Dakika
Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle okulun inşaat iskelesi çöktü
6 saat önce
İSTANBUL'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu'nda Özel Zapyon Rum Lisesi'nin restorasyonunda kullanılan inşaat iskelesinde kısmi çökme meydana geldi.
İSTANBUL'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu
'nda Özel Zapyon Rum Lisesi'nin restorasyonunda kullanılan inşaat iskelesinde kısmi çökme meydana geldi.
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde rüzgar nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü. Bunun yanı sıra Beyoğlu'nda bulunan Özel Zapyon Rum Lisesi'nin restorasyonunda kullanılan inşaat iskelesinde de kısmı çökme meydana geldi. Zabıta ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Özel Zapyon Rum Lisesi'nin çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, kısmi çökme meydana gelen iskelenin kaldırılması bekleniyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı