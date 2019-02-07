Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Silahla Yaralama

Beyoğlu'nda Silahla Yaralama

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir kişi silahla yaralandı.

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Beyoğlu'nda bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarında kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga ettiği şahsı silahla yaralayan kişi olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Polis, Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel
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