Beyoğlu'nda Silahla Yaralama
1 saat önce
Beyoğlu'nda bir kişi silahla yaralandı.
Beyoğlu
'nda bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı
Bulvarında kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga ettiği şahsı silahla yaralayan kişi olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA
Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu
Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü
Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu