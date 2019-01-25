Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Silahla Yaralama Olayına Karışan Çete Üyeleri Tutuklandı

Beyoğlu'nda Silahla Yaralama Olayına Karışan Çete Üyeleri Tutuklandı

2 saat önce

Beyoğlu'nda silahla yaralama olayına karışan ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan haklarında dava açılan çete lideri ile 6 adamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda Silahla Yaralama Olayına Karışan Çete Üyeleri Tutuklandı, System.String[]
Beyoğlu'nda silahla yaralama olayına karışan ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan haklarında dava açılan çete lideri ile 6 adamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence kulübünde, 19 Ocak 2018 tarihinde 3 kişinin silahla yaralanması olayının azmettiricisi olarak aranan 'Bingöllü Gani' lakaplı Abdülgani Güner ve 6 adamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan söz konusu eğlence merkezinden 'tehdit' ve 'şantaj' uygulayarak zorla haraç istediği ileri sürülen 'Bingöllü Gani'nin adamlarından birinin, gece kulübü çalışanı tarafından silahla yaralanması üzerine misillemede bulundukları ortaya çıktı.

'Yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi silahlı suçlara bulaşan çete lideri Bingöllü Gani ve beraberindeki M.G.G., Y.G., S.G., E.B., M.Ç. ve C.P. adlı 6 adamı, Organize Suçlarla Mücadele polisinin 23 Ocak'ta düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

İki günlük sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şahıslar, burada verdikleri ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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