BEYOĞLU'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 YARALI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 YARALI

55 dakika önce

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

BEYOĞLU'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay saat 00: 00 sıralarında, Küçük Piyale Mahallesi Yeniyol Sokak'ta meydana geldi. Sokakta çok sayıda silah sesi duyan vatandaşlar polise haber verdi.  Olay yerine gelen polisler yerde karnından yaralanmış birini buldu ve  sağlık ekiplerine haber verdi. İsminin Berkay G.(20) olduğu öğrenilen yaralıya  olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSTEN KAÇAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın olduğu yere yakın sokaklarda polisi görerek kaçmaya başlayan bir kişi polisin kovalaması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yeri ve bazı ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda silah ve kalaşnikof tüfeği kovanı bulundu. Yaralanan Berkay G.'nin de çatışmada kullandığı silahta bulunarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis çatışmaya giren diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının hastaneye kaldırılması

-Toplanan vatandaşlar

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polisleri

-Yerdeki kovanlar

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:24 Kaynak: DHA

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