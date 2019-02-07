Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralıİSTANBUL - Tarlabaşı Bulvarı'nda çıkan kavgada 1 kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL - Tarlabaşı Bulvarı'nda çıkan kavgada 1 kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.
Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.00 sıralarında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri silahını çıkararak karşı ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar tartıştığı kişinin ayağına isabet ederken, şahıs büyük bir acıyla yere yığıldı. Silahla ateş eden şahıs ise kaçarak olay yerinden kayıplara karıştı. Silah sesinin ardından yerde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise silahla bir kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:57 Kaynak: İHA

Tarlabaşı, Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa
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