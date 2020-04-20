Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı
6 saat önce
Beyoğlu'nda bir kafede çıkan kavgada bir kişi silahla karnında vurularak yaraladı.
Beyoğlu'nda bir kafede çıkan kavgada bir kişi silahla karnında vurularak yaraladı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde geçit altında bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi kafede henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından silahla karnında vurularak yaralandı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kişi ya da kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olayda kafede bulunan şahıslar ise dışarıya kaçarak, polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kafe çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri ise kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:11 Kaynak: İHA
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