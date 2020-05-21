Beyoğlu'nda silahlı kavga: Ayağından vurulan şahıs 2'nci kattan atladı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı kavga: Ayağından vurulan şahıs 2'nci kattan atladı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir randevu evinde karşılaşan husumetli 3 kişinin arasında silahlı kavga çıktı. Bacağından vurulan bir şahıs 2'nci katın penceresinden atladı. Yaralı şahsı darp ederek bir araca bindiren 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Olay, Beyoğlu Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 3 erkek randevu evinde karşılaştı. Şahısların arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Evde ayağından vurulan bir şahıs pencereden aşağı atladı. Kaçmaya çalışan yaralı adamı sokakta yakalayan 2 kişi bir araca bindirerek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve evde inceleme yaptı. Evdeki 2 kadının ifadelerini alan polis ekipleri geniş çaplı ifade için kadınları polis merkezine götürdü. Silahla yaraladıktan sonra darp ettikleri adamı araca bindirerek kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.