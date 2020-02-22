Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 1'i ağır 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, System.String[]

Beyoğlu'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 1'i ağır 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, saat 01.00 sularında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada, bir kişi yanındaki silahla karşıdaki iki kişiye ateş etmeye başladı. Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 1'i ağır 2 kişi silahla yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.


Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ise sokağı güvenlik şeridi ile kapattı.


Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde delil incelemesi yaparken, olay yerinden yaklaşık 7 tane boş kovan olduğu görüldü.


Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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