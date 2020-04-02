Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Olayla ilgili üzerinde tabanca olan bir kişi gözaltına alınırken, olay yakınında 20'ye yakın kalaşnikof boş kovanı bulundu. Olay, saat 00.30 sularında Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi Yeniyol Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen bir şahıs, yakınındaki silahla Berkay G'ye doğru ateş etmeye başladı.

Karnından aldığı kurşunlarla yere yığılan Berkay G, ağır yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis çevrede saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kısa süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesinde yanında tabanca olan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kurşunların bir eve isabet ettiğini belirledi. Olay yeri yakınında içinde dolu mermilerin de olduğu 20'ye kalaşnikof boş kovanı olduğunu fark etti.

Olay yeri incelemenin ardından polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.