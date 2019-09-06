Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

2 saat önce

BEYOĞLU'nda husumetli olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi sığındığı börekçi de hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]
BEYOĞLU'nda husumetli olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi sığındığı börekçi de hayatını kaybetti. Bir kişi de seken kurşunla ayağından hafif şekilde yaralandı. Saldırgan olaydan kısa bir süre sonra silahıyla yakalandı.
Olay, Okmeydanı Anadolu Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marangozluk yapan Bayram Kartal, işe gitmek için yürüdüğü sırada, husumetli olduğu öğrenilen M. A. Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Kartal o sırada önünde olduğu börekçiye sığındı. Saldırgan, börekçinin önüne gelerek Bayram Kartal'a birkaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Bu sırada, börekçinin önünde bir masada yemek yiyen Yüksel Türk de, seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Türk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayram Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu. Eşkali belirlenen saldırganı bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, bir süre sonra M.A.Y.'yi silahıyla birlikte yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken, polisin soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Bayram Kartal, Okmeydanı, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı
Parmak izi incelenen kadın teröristin, zırhlı askeri bir araca saldırı düzenlediği ortaya çıktı Beyoğlu'nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:45:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]