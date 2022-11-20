Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

20.11.2022 22:07

Beyoğlu'nda seyyar satıcıdan salep alırken hasımları tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, salep satıcısı ise yaralandı.

Beyoğlu'nda seyyar satıcıdan salep alırken hasımları tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, salep satıcısı ise yaralandı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan seyyar satıcıdan salep almak isteyen Murat Fırat Canlı hasımları olduğu öğrenilen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Murat Fırat Canlı olay yerinde hayatını kaybederken, seyyar satıcı Hasan K. ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Hasan K.'yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Canlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerdi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti. Savcının yaptığı incelemelerin ardından Murat Fırat Canlı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Beyoğlu, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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