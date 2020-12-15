Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak'ta yürüyen 16 yaşındaki Yusuf Tevfik S., kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yusuf Tevfik S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika