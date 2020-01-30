Beyoğlu'nda silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda silahlı saldırı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı saldırı

6 saat önce

Beyoğlu'nda arabasına binen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı, System.String[]

Beyoğlu'nda arabasına binen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.


Olay, Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıkan Kamil Köycü arabasına bindi. Köycü arabasına bindiği sırada, camdan ateş eden bir kişi, Köycü'yü sağ bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Köycü tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kamil Köycü ambulansa konulduğu sırada "17, 18 yaşında bir çocuk. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ateş edip gitti" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

HAMİLE EŞİNİ DARP ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İŞ ADAMINA "CİNSEL SALDIRI"DAN 10 YIL HAPİS CEZASI
Eşine cinsel saldırıda bulunan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı Yeni Malatyasporlu Guilherme, Trabzonspor'la sözleşme imzalıyor Koku üzerine eve giden belediye ekipleri, 3 kamyon dolusu çöp çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:42:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]