Son dakika haberi! Beyoğlu'nda silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda silahlı saldırı anı kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda silahlı saldırı anı kamerada Beyoğlu'nda iş yerinin önünde oturan bir kişi düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı anı kamerada İSTANBUL - Beyoğlu'nda iş yerinin önünde oturan bir kişi düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan bir şahıs iş yerinin önünde oturan Mustafa Ş'ye kurşun yağdırdı. Saldırının ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan Mustafa Ş. ise kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından sesleri duyan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın arkasından koşarak yakalamaya çalıştı. Ancak saldırgan havaya ateş ederek izini kaybettirdi. Saldırının ardından yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kadının yaptı. Ardından yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ekipleri incele yaparken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Saldırı anı kamerada Görüntülerde, ara sokaktan çıkan bir kişinin belindeki silahı çıkararak iş yerinin önünde oturan kişiye peş peşe ateş etmesi görülüyor. Silahlı saldırgan yavaş hareketlerle ara sokağa girerek izini kaybettiriyor.

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