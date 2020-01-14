Beyoğlu'nda silahlı saldırı: İş yerine kurşun yağdırıp kaçtılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda silahlı saldırı: İş yerine kurşun yağdırıp kaçtılar - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: İş yerine kurşun yağdırıp kaçtılar

6 saat önce

Beyoğlu'nda su tesisatı yapan iş yerine kurşun yağdıran 2 kişi kayıplara karıştı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: İş yerine kurşun yağdırıp kaçtılar, System.String[]

Beyoğlu'nda su tesisatı yapan iş yerine kurşun yağdıran 2 kişi kayıplara karıştı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.15 sularında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Aydın Sokak'taki su tesisatı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerine ellerindeki silahlarla kurşun yağdırdı. 6 el ateş açan şüpheliler olay yerinde kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı zırhlı araçlarla ve şeritle kapattı. Polis ekipleri, iş yerinde ve sokakta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Beyoğlu, Aydın, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
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