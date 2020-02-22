Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, System.String[]

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kurdela Sokakta, henüz belirlenmeyen bir nedenle 2 kişiye silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bu arada, yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kaçan saldırganların yakalanması çalışmaları ise sürüyor.

Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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