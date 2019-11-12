Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ

7 saat önce

BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye yüzü kapalı bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi.

BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]
BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye yüzü kapalı bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinden kaçarken başından vurularak, ağır yaralanan kahvehaneci Fuat Battal hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye gelen yüzü kapalı, silahlı kişi kahvehane işletmecisi Fuat Battal'ı (53) tabancayla başından vurdu. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu.

"SİLAH SESİNİ DUYUNCA YERE YATTIK, ÇOK KORKTUK"

Bu sırada olayı duyup koşarak gelen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi. Başından vurulan Fuat Battal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Battal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı sırasında kahvehanede bulunan kişi "İçeride oturuyorduk, silah sesini duyunca yere yattık, çok korktuk" diye konuştu. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------

EK GÖRÜNTÜ/

-Hayatını kaybeden kahvehanecinin fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ/

-Olay yeri

-Polisin emniyet şeridi

-Olay yerindeki kalabalık

-Sağlık ekiplerinin yaralıya kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunması

-Olayı duyup koşarak gelen yaralı yakınları

-Yaralı yakınlarının sinir krizi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi

-Saldırı sırasında kahvehanede bulunan kişi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kasımpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 01:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]