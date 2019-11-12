Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybetti - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybetti

6 saat önce

Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybettiİSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan kahvehaneci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan kahvehaneci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi bulunan bir kahvehaneye gelen maskeli şahıs silahlı saldırı düzenledi. Saat 15.30'da gerçekleşen saldırıda, maskeli şahıs kahvehane sahibi 53 yaşındaki Fuat Battal'a 5 el ateş ederek başından vurdu. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken Battal hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Battal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybetti

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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