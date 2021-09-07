Üye Girişi
Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı

07.09.2021 21:36

Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı Mahkeme sanıkların eylemlerinin yaralama kastını aştığını belirtti Dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi Beyoğlu'nda yolda karşılaştığı Ahmet Remzi K.

Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı

Mahkeme sanıkların eylemlerinin yaralama kastını aştığını belirtti

Dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yolda karşılaştığı Ahmet Remzi K.'ya yan baktığı iddiasıyla silahla saldıran sanık Mahir Can ile silahı aldığı iddia edilen Emirhan Serçeci'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme görevsizlik kararı vererek, sanığın eylemlerinin 'kasten öldürme' suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi için davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde 21 Haziran gecesinde Ahmet Remzi K.'ya yan baktığı iddiasıyla birkaç el ateş ederek yaralayan tutuklu sanık Mahir Can ile silahı aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Emirhan Serçeci'nin 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Can, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Müşteki Ahmet Remzi K. ise duruşmaya katılmadı.

"Silahı aslında gövdeme doğru tutmuştu"

Önceki celsede verdiği ifadesinde, olay gecesinde akrabalarıyla birlikte bir restoranda yemek yediğini ve yemekten sonra aracına doğru gittiğini söyleyen müşteki Ahmet Remzi K., "Restoranın önünde birkaç araç camları inik vaziyette yavaşlayıp bize ters ters bakarak geçti. Araba yanımızda durdu. Biz de kendi aracımıza gidecektik. Diğer sanık Emirhan ve uzun boylu birkaç kişi daha araçtan inerek bize 'sizin kafanız güzel galiba' dediler. Biz de 'hayır sizin kafanız güzel' dedik. Fiziki temas olmadan, sadece sözlü tartışma yaşandı. Bu esnada sanık Emirhan koşa koşa yanımızdan ayrıldı. Ben arkamı döndüğümde sanık Emirhan ve Mahir Can koşarak üzerimize geliyorlardı. Mahir Can'ın elinde silah vardı. Üzerime doğru 5-10 metre mesafeden ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri bacağıma geldi, ben yere yığıldım. Yere düşünce üzerime doğru yine aynı mesafeden ateş etmeye devam etti. Silahı aslında gövdeme doğru tutmuştu ancak kurşun bacağıma isabet etti. Toplamda 3-4 el ateş etti" dedi.

"Sanıkları olay öncesinde tanımıyorum"

Sanık Mahir Can'ın ardından diğer şahısların da ateş ettiğini bir önceki celsede söyleyen müşteki Ahmet Remzi K., "Onlar da kuzenlerim ve bana doğru ateş ediyorlardı. Ben her ne kadar bacağımdan vurulduysam da kasık kısmıma yakın yerden, yani üst bölgeye yakın yerden vuruldum. Hala hayati fonksiyonlarımı etkilemektedir, merdiven çıkarken zorlanıyorum. İşten çıkarıldım. Sanıkları olay öncesinde tanımıyorum. Herhangi bir husumetimiz yoktur. Bana silahla ateş edenin içinde Emirhan yoktu ancak Mahir'in yanında, koşarak üzerime geldi. Şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır" diye konuştu.

Tutuklu sanık Mahir Can ise savunmasında, "Olayda sadece 3 el ateş ettim. Başka ateş edenler de vardı. Amacım kasten öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı görevsizlik kararı talep etti

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 'silahla kasten yaralama' suçunu işledikleri gerekçesiyle dava açılmışsa da yapılan yargılama esnasında işlenen eylemin yaralama kastını aştığını ve Ahmet Rezi K.'ya karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu niteliğinde olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle görevsizlik kararı verilerek davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Sanık Emirhan Serçeci ile müşteki Ahmet Remzi K. arasında olayın hemen öncesinde tartışma yaşanmış olması, sanık Mahir Can'ın tabanca ile müştekiye doğru koşar vaziyetteyken, yakın mesafeden hedef gözeterek, birden fazla kez ateş etmesi ve kurşunlardan birinin müştekiye isabet etmiş olması göz önüne alındığında eylemlerinin 'kasten öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi gerektiğini belirten mahkeme, yetkilinin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu kaydederek, görevsizlik kararı ile dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme sanık Mahir Can'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Remzi K. 'müşteki', Mahir Can ile Emirhan Serçeci 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin 'kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı
Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı
Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı
Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Mahkeme, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yıllar en çok ona yaradı! İşte Esra Erol'un arşivden çıkan fotoğrafları 20:54 Yıllar en çok ona yaradı! İşte Esra Erol'un arşivden çıkan fotoğrafları Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu 20:52 Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı 20:33 İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti 20:10 Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti 19:46 Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19:30 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı 18:49 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Başkan 15:54 Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var         
21:23
Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı         
20:52
Tarım işçilerini taşıyan midibüs, karşıdan gelen tırla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Tarım işçilerini taşıyan midibüs, karşıdan gelen tırla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var         
20:45
Hollanda maça golle başladı! 55. saniyede top ağlarımızda Hollanda maça golle başladı! 55. saniyede top ağlarımızda         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum         
19:37
40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti         
18:52
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı         
09:07
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 22:00:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgasında mahkemeden görevsizlik kararı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement