Beyoğlu'nda Silahlı Yaralama

Beyoğlu'nda maskeli 2 kişi, bir kişiyi silahla yaraladı.

Beyoğlu'nda maskeli 2 kişi, bir kişiyi silahla yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Önem Sokağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yüzü maskeli 2 kişi E.Ç'yi silahla bacağından yaraladı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı E.Ç. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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