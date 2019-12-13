Beyoğlu'nda simit fırınında yangın - Son Dakika
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Beyoğlu'nda simit fırınında yangın

6 saat önce

BEYOĞLU'nda simit fırınında çıkan yangında üst katta iki kişi mahsur kaldı.

Beyoğlu'nda simit fırınında yangın, System.String[]
BEYOĞLU'nda simit fırınında çıkan yangında üst katta iki kişi mahsur kaldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu sokakta bulunan simit fırınında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İki katlı binanın giriş katında simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamuller üreten tarihi fırında çıkan yangın nedeniyle üst katta bulunan iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılıp oksijen verilen iki kişi daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:49 Kaynak: DHA
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