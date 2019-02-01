Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Sinagogda Korkutan Yangın

Beyoğlu'nda Sinagogda Korkutan Yangın

1 saat önce

Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda Sinagogda Korkutan Yangın, System.String[]
Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kazan dairesinde hasar meydana geldi.

Olay, Beyoğlu Şişhane'de bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinegogun kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinagogun kazan dairesinde hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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