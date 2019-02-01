Beyoğlu'nda Sinagogda Yangın
1 saat önce
Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde çıkan yangında, küçük çapta hasar meydana geldi.
Beyoğlu
'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde çıkan yangında, küçük çapta hasar meydana geldi.
Şahkulu Mahallesi Büyük Hendek Caddesi'ndeki sinagogun kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, küçük çapta hasara yol açtı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:30 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı
Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi
Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak