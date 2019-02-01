Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Sinagogda Yangın

Beyoğlu'nda Sinagogda Yangın

1 saat önce

Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde çıkan yangında, küçük çapta hasar meydana geldi.

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Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde çıkan yangında, küçük çapta hasar meydana geldi.

Şahkulu Mahallesi Büyük Hendek Caddesi'ndeki sinagogun kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, küçük çapta hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:30 Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel
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