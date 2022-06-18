Beyoğlu'nda sınava 30 saniyeyle yetiştiler - Son Dakika
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Beyoğlu'nda sınava 30 saniyeyle yetiştiler

18.06.2022 11:44
Beyoğlu'nda sınava 30 saniyeyle yetiştiler

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesinde gireceği sınava, kapıların kapanmasına 30 saniye kala yetişen 2 öğrenci velilerin alkışları eşliğinde içeri alındı.

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'ten itibaren başladı.

İstanbul'da sınav heyecanının yaşandığı merkezlerden olan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu. Bir süre yakınlarıyla birlikte okul önünde bekleyen öğrenciler, görevlilerin ikaz etmesinin ardından içeri girdi. Sınava giren öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlenen bir babanın, içeri giren kızına 'çıkışta beni telefonla ararsın' demesinin ardından, 'telefon sende baba' şeklinde aldığı cevap çevredekileri gülümsetti.    Girişte görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst aramasının ardından sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Bazı öğrenciler, sınav salonuna sokulması yasak olmasına rağmen yanlarında getirdikleri elektronik eşya, kalem, kağıt ve aksesuarlarını emanete bırakarak içeri girebildi. Okul kapısı saat 10.00'dan itibaren kapanırken, sınava son anda yetişen iki öğrenci 30 saniye kala içeri girebildi. Okul önünde bekleyen veliler, kapı kapanmadan içeri girebilmek için koşturan iki öğrenciye alkışlarla destek verdi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda sınava 30 saniyeyle yetiştiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sınava 30 saniyeyle yetiştiler - Son Dakika
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