Son dakika haberi... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu, Yahya Kahya Mahallesi, Aynalı Çeşme Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde üç adet sineklik çalınması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 adet sinekliği çaldığını tespit edilen İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüphelileri dün yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar, bugün adli makamlara sevk edildi.

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sineklik çalan İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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