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Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu - Son Dakika

Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu

04.12.2021 13:52
Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu

Beyoğlu'nda sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu.

Beyoğlu'nda sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin sokakta yaşayan bir evsize ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sokakta hareketsiz halde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polise haber verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek bölgeyi çembere aldı. İncelemelerin ardından şahsın cesedi vatandaşların da yardımıyla cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın orta yaşlarda olduğu öğrenildi.

"Bu Beyoğlu'nun kanayan yarasıdır"

Uzun zamandır bu caddede börekçilik yaptığını söyleyen Nazım Yiğit, "Burada sürekli sokaklarda yaşayan yaşlı bir ağabey vardı. Kendisi yaklaşık 6 aydır buralarda. Birkaç kere Beyoğlu Belediyesi bu arkadaşı alıp götürdü, temizledi ama birkaç gün sonra kaçıp geri döndü. Daha sonra büyükşehir belediyemiz de alıp götürdü. Ama son bir haftadan beri devamlı gece burada yatıyordu. Bu sabah iş yerine geldiğimde bana burada sürekli gezen adamın bakkalın önünde öldüğünü söylediler. Ambulans geldi, nöbetçi savcı, son olarak da olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bu Beyoğlu'nun kanayan bir yarasıdır. Çünkü buralarda sürekli tinerciler, bağımlı olanlar çocuklar var. Özellikle kış aylarında yetkililer biraz daha dikkatli olursa sokakta kalan yurttaşlarımız için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu, Beyoğlu'nun kanayan bir yarasıdır" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu
Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu
Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu
Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu
Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu

Tarlabaşı, İnceleme, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda sokak ortasında ceset bulundu - Son Dakika


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