BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

7 saat önce

Beyoğlu'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI, System.String[]

Beyoğlu'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'İ ağır, 2 kişi yaralandı.  Olay Bostan Mahallesi Kurdele Sokak üzerinde 01: 00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi sokakta  silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Vatandaşların ihbarlar olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.  Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


- Bakırhan
Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
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