Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı

01.07.2022 19:01

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişiyi sokak ortasında silahla öldüren 22 yaşındaki şahıs, operasyonla yakalandı. İfadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli, "Bana küfür etti. Kendime yediremedim. Yanıma silahı alarak geri döndüm. Rastgele ateş ettim." dedi.

Beyoğlu'nda 20 Haziran saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda işyerinin önünde oturan Hakan Yarımay, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçtı.

Son dakika: Beyoğlu'nda sokak ortasında cinayet: Güvenlik kamerasındaki saldırgan yakalandı

OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada yapılan çalışmalarda cinayeti Berk Emir Ö.'nün işlediği tespit edildi. Daha önceden 7 ayrı suçtan suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Balat'ta tespit edilen adrese yapılan baskında Berk Emir Ö. gözaltına alındı.

Son dakika: Beyoğlu'nda sokak ortasında cinayet: Güvenlik kamerasındaki saldırgan yakalandı

EVİNİ SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞ

Şüphelinin evinde yapılan aramada içerisinin adeta bir silah imalathanesine çevrildiği tespit edildi. Ele geçen malzemeler arasında şarjöler, silah yayları, silah namluları, sürgü mekanizmaları ve silah yapımında kullanılan torna malzemeleri var. Şüphelinin evinde kuru sıkı silahların namlularının değiştirilerek gerçek silah haline getirildiği belirtildi.

Son dakika: Beyoğlu'nda sokak ortasında cinayet: Güvenlik kamerasındaki saldırgan yakalandı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli Berk Emir Ö. "Bana küfür etti. Kendime yediremedim. Yanıma silahı alarak geri döndüm. Rastgele ateş ettim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Berk Emir Ö. ile ona yardım ve yataklık yaptığı için gözaltına alınan Zafer T. adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Gezi olaylarında 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin suç kaydı kabarık: 200 yıla kadar hapsi isteniyor Gezi olaylarında 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin suç kaydı kabarık: 200 yıla kadar hapsi isteniyor Beyoğlu'nda 'Güzel Balkonum Yarışması' başladı Beyoğlu'nda 'Güzel Balkonum Yarışması' başladı
Kaynak: DHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement