BEYOĞLU'NDA SOKAKTA KALAN ÇOCUKLARA YÖNELİK DENETİM - Son Dakika

Beyoğlu'nda, polis, sokakta yaşayan 18 yaş altı çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi. Metruk binalarda yaşayan 6 çocuk, ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği Ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine Tarlabaşı'nda, 18 yaş altı çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi. Metruk binalara operasyon yapan polisler, burada yaşayan kişilerin kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan incelemelerde, yaşı 18'in altında olduğu tespit edilen çocuklar Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada, kimlik tespiti yapılacak çocuklardan ailesine ulaşılanların, ailelerine teslim edileceği öğrenilirken, ailesi olmayanların ise çocuk yurtlarına yerleştireceği belirtildi.

- İstanbul