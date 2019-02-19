Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Sokakta Sıkışan Ambulansı İtfaiye Kurtardı

Beyoğlu'nda Sokakta Sıkışan Ambulansı İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHABeyoğlu'nda hasta almaya giden ambulans, dar ve yokuş aşağı olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarparak mahsur kaldı.

Beyoğlu'nda Sokakta Sıkışan Ambulansı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda hasta almaya giden ambulans, dar ve yokuş aşağı olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarparak mahsur kaldı. Ambulans, itfaiye aracı ile çekilerek kurtarıldı. 

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokakta saat 12.00 sıralarında hasta almaya giden bir ambulans, yokuş aşağı ve dar olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarptı. Manevra yapamayan araç burada mahsur kaldı. Ambulans şoförü aracı kaldığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ambulansı kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulans,  itfaiye aracındaki çelik halatla çekilerek kurtarıldı.  

Görüntü Dökümü:

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-Askıda kalan ambulans

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfaiye aracının ambulansı halat yardımıyla kurtarması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:55 Kaynak: DHA

Beyoğlu, İtfaiye, 3. Sayfa
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