Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Sokakta Sıkışan Ambulansı İtfaiye Kurtardı

Beyoğlu'nda Sokakta Sıkışan Ambulansı İtfaiye Kurtardı

41 dakika önce

BEYOĞLU'nda hasta almaya giden ambulans, dar ve yokuş aşağı olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarparak mahsur kaldı.

Beyoğlu'nda Sokakta Sıkışan Ambulansı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
BEYOĞLU'nda hasta almaya giden ambulans, dar ve yokuş aşağı olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarparak mahsur kaldı. Ambulans, itfaiye aracı ile çekilerek kurtarıldı. 

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokakta saat 12.00 sıralarında hasta almaya giden bir ambulans, yokuş aşağı ve dar olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarptı. Manevra yapamayan araç burada mahsur kaldı. Ambulans şoförü aracı kaldığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ambulansı kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulans,  itfaiye aracındaki çelik halatla çekilerek kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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