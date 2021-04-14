Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği - Son Dakika

Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği

14.04.2021 13:28
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Sosyal Market tarafından başlatılan yardım seferberliği kapsamında, tespit edilen 4 bin 362 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtımına başlandı.

Beyoğlu'nda Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market tarafından başlatılan yardım seferberliği kapsamında, içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolileri hazırlandı. Hazırlanan yardım kolileri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülerek teslim edilmeye başlandı. Sosyal Market'ten düzenli olarak yardım alan 4 bin 88 kart sahibi aile ile pandemi nedeniyle Ramazan ayında ihtiyacı olan 274 aileye yardım kolisi dağıtılacak.

"Yardımların ulaştırılması konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Beyoğlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu süreci en iyi şekilde atlatabilmelerine yardımcı olmak için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın önemli bir kısmını da sosyal yardımlarımız oluşturuyor. Sosyal Marketimiz aracılığıyla her ay 5 binin üzerinde aileye kesintisiz yardım yapıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza da yardımların ulaştırılması konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ramazan ayı huzur iklimi ve bereketiyle geldi. Ramazan ayı boyunca da yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" dedi.

5 bin 97 aileye her ay düzenli yardım yapılıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yardım yapılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeleri yapılan A grubu 906 aile, B grubu 2 bin 109 aile ve C grubu 2 bin 82 aile olmak üzere toplamda 5 bin 97 aile ve 25 bin 485 kişi Sosyal Marketten faydalanıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine tanımlanan Sosyal Kart ile bir süper marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaç duydukları malzemeleri ücretsiz olarak alabiliyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği
Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Ramazan, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek

Son Dakika Haberleri
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
14:01 Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı
13:51 Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
13:45 Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız
13:38 Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak
13:34 ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı         
13:51
Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
13:45
ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı         
13:34
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Sinovac aşısının etkili olması için 3 hafta boyunca beklenmesi gerekiyor Sinovac aşısının etkili olması için 3 hafta boyunca beklenmesi gerekiyor         
10:54
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 14:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda Sosyal Market'ten Ramazan seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei