BEYOĞLU'NDA SPOR SALONUNDAKİ CİNAYET; 4 SANIĞA HAPİS CEZASI - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 2017 yılında spor salonu sahibi Gökhan Sarı'nın silahlı saldırı sonucunda öldüğü, eşi Elif Sarı'nın ise yaralandığı olaya ilişkin biri firari, 4'ü tutuklu olmak üzere 9 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme bir sanığa müebbet, 3 sanığa ise "iyi hal indirimi" uygulayarak 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya firari sanık Okan Hasoğlu katılmadı. Tutuklu sanıklar Şuayip Doğanay, Savaş Elagöz, Oktay Öztürk, Murat Tosun ve Murat Hoşgör SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Ali Yıldız, Evren Büyükkeskin, Şenol Parlak, Ufuk Köse ve Şükür Yılmaz da duruşmaya katıldı. Maktul Gökhan Sarı'nın eşi Elif Sarı, annesi Hatçe Sarı ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Oktay Öztürk, "Benim olayla alakam yok. Daha önce söylediğim gibi üzerime yıkılmaya çalışılan bir suç var. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu. Sanık Murat Hoşgör, "Olayın ilk başından sonuna kadar alakam yoktur. Bir cinayet işleniyor ve olay benim üzerime yıkılıyor. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuksuz sanıklar olayla ilgili hiçbir alakalarının olmadığını belirterek tahliyelerini talep ettiler.

4 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti firari sanık Okan Hasoğlu'nun savunmasının alınmadığı için dava dosyasından ayrılmasına karar verdi. Mahkeme Oktay Öztürk'ün "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Heyet Öztürk'e "İyi hal indirimi" uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Savaş Elagöz, Şuayip Doğanay ve tutuksuz sanık Evren Büyükkeskin'in "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların suçun işlenmesine yardımda bulunmaları sebebiyle 15'er yıl hapis cezasına hükmeden heyet, sanıklara "iyi hal indirimi" uygulayarak 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet tutuksuz sanık Evren Büyükkeskin'e yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartının devamına karar verdi. Mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet tutuklu sanıklar Oktay Öztürk, Savaş Elagöz, Şuayip Doğanay, Murat Hoşgör ve tutuksuz sanıklar Ali Yıldız, Ufuk Köse ve Evren Büyükkeskin'in "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçunu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Ali Yıldız, Murat Hoşgör ve Ufuk Köse'nin "Tasarlayarak öldürme" suçunu ve sanıklar Murat Tosun, Şenol Parlak ve Şükür Yıldız'ın ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

"BİZİM VİCDANIMIZ RAHAT DEĞİL"

Mahkeme kararının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde maktulün eşi Elif Sarı ve annesi Hatçe Sarı ve avukatları Elifnaz Köle açıklama yaptı. Ailenin adına açıklama yapan Avukat Elifnaz Köle, "Devam eden yargılama sonucunda biz beklediğimiz sonucu aldık. Eksik olduğu kanaatindeyiz. Beraat eden sanıklar var biz bu konuyla alakalı olarak yargılama sürecine devam edeceğiz. Müvekkillerimizin adına "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraat eden sanıklar adına istinaf aşamasında savunmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda devam eden Elif hanımın "Kasten öldürülmesine teşebbüs" suçlamasıyla alakalı bir soruşturma dosyamız var, bunun tekrar yargılamasının devam etmesi ve davasının açılmasıyla ilgili elimizden geleni yapacağız. Ceza alan sanıklar yönünden bizim için güzel bir karardı. Beraat eden sanıklar yönünden ise bizim vicdanımız rahat değil. Adaletten umutluyuz devam eden süreçte. Umuyorum adil yargılanma gerçekleşecek ve sonucunda tekrar vicdanlar rahatlayacaktır" şeklinde konuştu. Maktulün eşi Elif Sarı ise "Adalet yerini buldu diyoruz şu an için" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Beyoğlu'nda 28 Mart 2017 yılında Gökhan Sarı ve eşi Elif Sarı işlettikleri spor salonunu kapatacakları esnada silahlı saldırıya uğradı. Şapkalı ve yüzünü atkıyla gizlemiş bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif Sarı ise bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Sarı hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 şüpheli hakkında "Tasarlayarak öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.