Beyoğlu'nda spor salonundaki cinayetle ilgili 2 yıl sonra 8 kişi yakalandı

BEYOĞLU'nda iki yıl önce sahibi oldukları spor salonunu kapatmaya hazırlanırken uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülen Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sedat Şahin'in sağ kolu olduğu iddiasıyla daha önce yakalanan ve evinden adeta bir cephanelik çıkan Oktay Ö.'nün de bulunduğu öğrenildi. Polis cinayeti kiralık katil olarak işleyen tetikçinin kimliğini tespit edildiğini ancak yakalanamadığını belirtti. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

SPOR SALONUNDA SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

Beyoğlu, Piri paşa mahallesi, Sabundere caddesi, No. 792 'de 28 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olayda bir spor salonu işleten Gökhan Sarı(43) ile Eşi Elif Sarı(38) silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Gökhan Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Elif Sarı'da hastanede tedavi altına alınmıştı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH VE ELDİVEN MEZARLIKTA BULUNMUŞTU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis olayı gerçekleştiren kişinin olayda kullandığı tabancayı ve eldiveni yakındaki bir mezarlığa attığını tespit etmişti. Şüphelinin bıraktı silah ve eldiven inceleme altında alınmıştı.

YAKLAŞIK 2 YIL SONRA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarının ardından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 6 ilde tespit edilen adreslere 4 gün önce baskın yapıldı. Samsun'da 3, Ankara'da 1, Antalya'da 1, İstanbul'da 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Ordu ve Sinop'ta bulunan adreslerde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek ile çok sayıda 7.65 çapta mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Oktay Ö.(41), Şuayip D.(33), Evren B.(35), Savaş E.(37), Ufuk K.(37), Ali Y.(40), Şenol P.(46), Şükür Y.'nin (53) sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

DAHA ÖNCE EVİNDE 5 KALEŞNIKOF, ÇOK SAYIDA TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Oktay Ö.'nün 2016 yılında Sedat Şahin'in sağ kolu olduğu iddiasıyla adamlarıyla birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Oktay Ö.'nün o tarihte bir otomobil galerisinden haraç aldığı iddia edilmişti. Oktay Ö.'nün evinde yapılan aramada 5 kaleşnikof tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet otomatik tabanca, çok sayıda mermi bulunmuştu.Ayrıca gözaltına alınanlar arasında bir oto galericisi, Özel güvenlik, bir berberinde olduğu belirtildi.

KİRALIK KATİLİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan gözaltına alınan kişilerin Gökhan Sarı'nın öldürülmesi olayında azmettirici ve yardım yataklıkla suçlandıkları, olayda kiralık katil olarak cinayeti işleyen kişinin de kimliğinin tespit edildiğini öğrenildi. Kiralık katilin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü, şüphelinin yurt dışına kaçmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğünden geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.