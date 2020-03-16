BEYOĞLU'NDA SU SATAN KİŞİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA SU SATAN KİŞİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA SU SATAN KİŞİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

6 saat önce

Beyoğlu'nda sokakta su satan kişi tomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BEYOĞLU'NDA SU SATAN KİŞİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ, System.String[]

Beyoğlu'nda sokakta su satan kişi tomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Daşdelen her gün olduğu gibi 25 Şubat'ta da Piyalepaşa Bulvarına su satmaya çıktı. Burada yoldan geçen araçlardaki kişilere su satarak ailesini geçindiren 5 çocuk babası Mustafa Daşdelen'e otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin ön camına çarpıp yere savrulan Daşdelen kanlar içinde yerde kaldı. Su satıcısının yardımına ilk olarak çarptığı otomobilin sürücüsü Ömür Solak ve çevredekiler koştu. Bu sırada hasta taşıyan ve olay yerinden tesadüfen geçen bir ambulansın sağlık çalışanları yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kazayı duyup gelen Mustafa Daşdelen'in kızı olay yerinde fenalık geçirdi. Genç kızı vatandaşlar sakinleştirip teselli etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ikinci ambulans ağır yaralı Mustafa Daşdelen'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Su satıcısı Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobilin sürücüsü Ömür Solak ambulansı takip ederek hastaneye geldi. Solak, daha sonra hastaneye gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"EŞİM SU SATARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYOR, GÜNLÜK 30-40 LİRA KAZANIYORDU"

Kaza haberini duyup hastaneye gelen Gülten Daşdelen "Eşim su satarak geçimimizi sağlıyor. Günlük 30-40 lira kazanıyordu. Şuan ölümle pençeleşiyor." diyerek gözyaşı döktü.

Kaza sonrası ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Mustafa Daşdelen'in iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Daşdelen, bugün kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

-Kazayı duyup gelen Mustafa Daşdelen'in kızının çığlıkları

-Vatandaşların genç kızı sakinleştirmeye çalışması

-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

-Yaralının ambulansa taşınması

-Yaralının ayağındaki yırtık çorabı

-Olay yerinde vatandaşlar ile röportajlar

-Sucu Mustafa Daşdelen'in kaza yerinde kalan ayakkabıları

-Hastane acil girişi

-Sucu Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobil

-Otomobilde oluşan hasar

-Sucu Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobilin sürücüsü Ömür Solak'ın otomobili otoparka çekmesi

-Sucu Mustafa Daşdelen'in eşi Gülten Daşdelen ile (olay günü) röportaj

-Sucu Mustafa Daşdelen'in baldızı Sevim Sazanker ile (olay günü) röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:11 Kaynak: DHA
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