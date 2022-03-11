BEYOĞLU'NDA SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

11.03.2022 14:22

Beyoğlu'nda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö., gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, suikast silahları, tabancalar, mermiler ve 71 bin dolar para ele geçirildi.

Polis ekipleri, Bayoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan armalarda, 18 farklı markalarda ruhsatsız tabanca, MP-5 otomatik silah, 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, kalaşnikof tüfeğine ait çok sayıda mermi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve çok sayıda farklı silahlara ait fişek ile 71 bin dolar para ele geçirildi. İ.Ö. hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ
BEYOĞLU'NDA SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ
BEYOĞLU'NDA SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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