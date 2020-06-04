Beyoğlu'nda şüphe üzerine durdurulan kişinin evinden cephane çıktı - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, evinde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca ile bir çok silah malzemesi ele geçirildi.

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesinde Pazar günü saat 23.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine Aykut T.(22)'yi durdurdu. Şüphelinin polise yaklaştığı sırada elinde bulunan poşeti yere attığı görüldü. Şüphelinin yere attığı poşeti kontrol eden polis 1.3 gram uyuşturucu madde olduğunu belirledi. Aykut T. ile yanındaki arkadaşı Oğuz Ö.(30) gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ticaretinden kazandıkları düşünülen bin 70 lira para ele geçirildi. Şüphelinin yakalandığı bölgede bulunan 2 metruk binada ve Aykut T.'nin evinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 24 şarjör, 13 mermi, 3 silah gövdesi, 9 silah yayı,8 namlu, 20 namlu temizleme fırçası, 2 kelepçe, 4 spiral taşı, 6 matkap ucu, silikon tabancası, plastik jop, 17 gram hint keneviri ve 11,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekiplerince şüphelilerin bağlantılı olduğu düşünülen Osman K. (33) ve Serkan K. (39) ve Berat K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berat K. adli makamlarca serbest bırakılırken, Serkan K. (39), Osman K. (33), Aykut T. (22) ve Oğuz Ö. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul