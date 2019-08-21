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BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

16 dakika önce

BEYOĞLU Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önünde bulunan otobüs durağında bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

BEYOĞLU Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önünde bulunan otobüs durağında bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önündeki otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında unutulan çanta polisi ihbar üzerine harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri alanı güvenlik çemberine aldı. Daha sonra ise bomba imha uzmanı olay yerine gelerek şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.
CADDE ULAŞIMA KAPATILDI
Öte yandan, şüpheli çanta ihbarı üzerine polis ekipleri Bahariye Caddesi'ni tamamen ulaşıma kapattı. Çantanın fünye ile kontrollü şekilde patlatılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Bahariye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:10 Kaynak: DHA
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