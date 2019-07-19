Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

1 saat önce

BEYOĞLU'nda 22 yaşındaki A.E. kaldırımda ölü bulundu.

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm, System.String[]
BEYOĞLU'nda 22 yaşındaki A.E. kaldırımda ölü bulundu.
Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kontrolünde ise ölen işinin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin daha sonraki araştırmaları sonucu, ölen kişinin 22 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK
A.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömer Çelik'ten Karamollaoğlu'na tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 05:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]